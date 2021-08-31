Fenerbahçe için Halil Dervişoğlu iddiası

Fenerbahçe, geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu için transfer hamlesinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Fenerbahçe için Halil Dervişoğlu iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2021 16:45
Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak isterken, flaş bir iddia gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin bonservisi Brentford'da olan Halil Dervişoğlu'nun kiralanması için 1 milyon euroluk ücret karşılığında sona yaklaştığı iddia edildi.

Galatasaray'ın da gündeminde olan Halil Dervişoğlu için kısa bir süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.