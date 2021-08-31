Fenerbahçe için Halil Dervişoğlu iddiası

Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak isterken, flaş bir iddia gündeme geldi.



Sarı-lacivertlilerin, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği ortaya çıktı.



Fenerbahçe'nin bonservisi Brentford'da olan Halil Dervişoğlu'nun kiralanması için 1 milyon euroluk ücret karşılığında sona yaklaştığı iddia edildi.



Galatasaray'ın da gündeminde olan Halil Dervişoğlu için kısa bir süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.



