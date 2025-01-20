Fenerbahçe için geliyor: Diego Carlos

Fenerbahçe, stoper transferini resmiyete dökmek için geri sayıma geçti.
SALI GÜNÜ İSTANBUL
Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos için İngiliz ekibi ve Carlos ile anlaşma sağladı.
TV100'den Ersin Düzen'in haberine göre, Carlos'un, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
KADRODA YER ALMADI
Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.
31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.
SALI GÜNÜ İSTANBUL
Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos için İngiliz ekibi ve Carlos ile anlaşma sağladı.
TV100'den Ersin Düzen'in haberine göre, Carlos'un, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
KADRODA YER ALMADI
Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.
31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.