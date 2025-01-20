Fenerbahçe için geliyor: Diego Carlos

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Diego Carlos'un salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe için geliyor: Diego Carlos
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20 Ocak 2025 00:23
Fenerbahçe, stoper transferini resmiyete dökmek için geri sayıma geçti.

SALI GÜNÜ İSTANBUL

Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos için İngiliz ekibi ve Carlos ile anlaşma sağladı.

TV100'den Ersin Düzen'in haberine göre, Carlos'un, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

KADRODA YER ALMADI

Brezilyalı savunma oyuncusu, takımının cumartesi günü Arsenal ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı.

31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.

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