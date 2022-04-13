Fenerbahçe için Frank Acheampong iddiası

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertli takım, ligde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla ikinciliğe yükselmişti. Gelecek sezonun kadro planlamasının devam ettiği Fenerbahçe'de transfer gündeminde gelen son isim Frank Acheampong oldu.



Gana basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Frank Acheampong'u renklerine bağlamak istiyor. Haberde Kanarya'nın 28 yaşındaki sol açık için kulübü Shenzen ile temas kuracağı belirtildi. Acheampong'un Çin temsilcisiyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli ise 5 milyon euro.



Avrupa kariyeri Anderlecht'te başlayan Acheampong, 2017'de Çin temsilcisi TJ Teda'ya transfer olmuştu. Ganalı yıldız 2021'de ise Shenzen FC ile sözleşme imzaladı





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