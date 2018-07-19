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Fenerbahçe için Emre Mor iddiası!

Fenerbahçe için Emre Mor iddiası! Kadrosuna yaptığı genç oyuncu transferleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'nin bonservisi Celta Vigo'da olan Emre Mor'u istediği iddia edildi.

Fenerbahçe için Emre Mor iddiası!
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19 Temmuz 2018 09:43
Emre Mor için yeni iddia! Fenerbahçe'nin Emre Mor hayali gerçeğe mi dönüşüyor? İspanyol Radio Marca'da yer alan habere göre bu ihtimal ufukta göründü. Radyo, 20 yaşındaki futbolcu için Köln ve Fenerbahçe'nin Celta Vigo'ya teklifte bulunduğunu duyurdu.

İspanyol kaynaklar, sarı-lacivertli kulübün, Emre için iki yıllık kiralama sonrası kesin satın alma opsiyonuyla toplam 13 milyon euro'luk ödeme planı hazırladığını belirtti.

EMRE MOR'UN BONSERVİS BEDELİ VE PERFORMANSI

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Dortmund'dan Celta Vigo'ya da 13 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Celta Vigo'daki ilk sezonunda inişli çıkışlı performans sergileyen Emre Mor, 25 maçta forma giyebildi. Emre Mor, bu maçlarda takımına 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon disiplinsiz davranışları sebep gösterilerek iki kez kadro dışı bırakılmıştı. Emre Mor'un menajeri de transfer söylentileri hakkında konuştu. Radio Marca'daki yayında Köln iddiasını yalanlayan menajer Fenerbahçe ile ilgili açıklama yapmamayı tercih etti.



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