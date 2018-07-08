Fenerbahçe için El Haddadi iddiası!

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İspanyol medyasındanile ilgili flaş transfer iddiası... İspanyollar, Sarı-Lacivertliler'in Barcelona'nın 22 yaşındaki kanat forvetikiralamak istediğini iddia ettiler.Haberde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Barcelona ile olan yakın ilişkilerinden de bahsedildi. Ayrıca Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'nin bu transfer için Barcelonalı yetkililerle görüştüğünün de altı çizildi.Barcelona, El Haddadi'nin 22 yaşında olmasından ötürü oyuncuyu bu sene de kiralamak istiyor. Geçen sezon İspanyol ekiplerinden Alaves'e kiralanan Fas asıllı İspanyol futbolcunun bu sezon ise yurt dışına kiralanacağı belirtiliyor. Barcelona altyapısının ürünü olan genç oyuncu, çabukluğu ve top tekniğiyle Fenerbahçe'nin aradığı kanat oyuncusu.Comollı'nin bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan onay aldığı da gelen bilgiler arasında. Munir El Haddadi, geçen sezon forma giydiği Alaves'te 37 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. El Haddadi, 37 maçta sadece 1 kez kırmızı kart gördü..