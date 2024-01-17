Fenerbahçe için Diomande gerçeği!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin transfer döneminin başında Lyon forması giyen Sinaly Diomande'nin şartlarını araştırdığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe için Diomande gerçeği!
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17 Ocak 2024 21:28
Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın transfer döneminin başında Lyon forması giyen Sinaly Diomande'nin şartlarını araştırdığı kaydedildi.

22 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız ekibi Lyon'dan ayrılmak istediği ve teklif beklediği belirtildi.

RB Salzburg'un Fildişi Sahilli oyuncu ile ilgilendiği ve kısa süre içerisinde Lyon'un kapısını 7 milyon euro'luk bir teklifle çalabileceği öne sürüldü. Salzburg'un geçen yıl da Diomande ile ilgilendiği ancak o dönem Lyon'a resmi teklif sunmadığı hatırlatıldı.

Lyon'da bu sezon 10 maça çıkan Diomande'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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