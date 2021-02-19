Fenerbahçe için Diego Perotti sürprizi!

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti hakkında babasından açıklama geldi.

Haber; Milliyet
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Fenerbahçe için Diego Perotti sürprizi!
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19 Şubat 2021 08:40
Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, Arjantin'de Ole'ye konuşarak oğlunun son durumunu açıkladı.

Oğlunun sakatlığı hakkındaki iddiaların gerçek olmadığını söyleyen Hugo Perotti "Perotti'nin, Roma'dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Arka adalesinde bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok. Şu anda iyileşme aşamasında. Diego'nun sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Perotti'nin Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu olduğunu anımsatan Hugo Perotti, "Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu, sezon başında Roma'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.. Sarı-lacivertli formayla 4 karşılaşmada görev alan Perotti, 3 gol atma başarısı gösterdi.



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