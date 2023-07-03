Fenerbahçe için dev gün: Arda Güler karar verecek

Transferin en çok konuşulan ismi Arda Güler, gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına bugün karar verecek.
Çok sayıda Avrupa kulübünün, 17.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu genç futbolcu, bugün başkan Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek.
Arda'nın babası Ümit Güler'in de katılması beklenen toplantıdan çıkacak sonuca göre genç yıldızın durumu netleşecek ve karar 4 Temmuz Salı günü de kamuoyuna duyurulacak.
Çok sayıda Avrupa kulübünün, 17.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu genç futbolcu, bugün başkan Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek.
Arda'nın babası Ümit Güler'in de katılması beklenen toplantıdan çıkacak sonuca göre genç yıldızın durumu netleşecek ve karar 4 Temmuz Salı günü de kamuoyuna duyurulacak.