Fenerbahçe için dev gün: Arda Güler karar verecek

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, geleceği konusunda karar vermek üzere Ali Koç ve İsmail Kartal ile görüşecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe için dev gün: Arda Güler karar verecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2023 08:05
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 08:06
Transferin en çok konuşulan ismi Arda Güler, gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına bugün karar verecek.

Çok sayıda Avrupa kulübünün, 17.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu genç futbolcu, bugün başkan Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek.

Arda'nın babası Ümit Güler'in de katılması beklenen toplantıdan çıkacak sonuca göre genç yıldızın durumu netleşecek ve karar 4 Temmuz Salı günü de kamuoyuna duyurulacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery