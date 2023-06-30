Fenerbahçe için Denayer iddiası

Fenerbahçe, Galaatsaray'da bir dönem kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'i gündeme aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için Denayer iddiası
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30 Haziran 2023 14:54
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski Galatasaraylı Jason Denayer'le temas kurduğu iddia edildi.

Al-Shabab'la sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren ancak 1 haftadır sonuç çıkaramayan Belçikalı stoperin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.

Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen 28 yaşındaki stoperin Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor. 

 
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