Fenerbahçe için Denayer iddiası

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin eski Galatasaraylı Jason Denayer'le temas kurduğu iddia edildi.
Al-Shabab'la sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren ancak 1 haftadır sonuç çıkaramayan Belçikalı stoperin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.
Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen 28 yaşındaki stoperin Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor.
Al-Shabab'la sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren ancak 1 haftadır sonuç çıkaramayan Belçikalı stoperin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.
Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen 28 yaşındaki stoperin Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor.