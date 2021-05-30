Fenerbahçe için Davide Santon iddiası!

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

İtalyan basını, Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Roma'nın kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracağını ve bu isimlerden birinin Davide Santon olduğunu duyurdu.

Gönderilecekler listesinde ilk sırada yazan, 30 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yanı sıra, Türkiye'den birkaç takımın daha Davide Santon ile ilgilendiği vurgulandı.

Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Davide Santon, İtalyan ekibinde geride kaldığımız sezon 12 resmi maçta toplam 612 dakika forma giydi.

Ağırlıklı olarak sağ bek oynayan, sol bekte de görev yapabilen Davide Santon, Roma'nın yanı sıra Newcastle United ve Inter formaları da giydi. Davide Santon, İtalya Milli Takımı'nda da 8 kez görev yaptı.