Fenerbahçe için Davide Santon iddiası!

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de gündeme Roma'nın sağ beki Davide Santon geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; asroma.com/
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Fenerbahçe için Davide Santon iddiası!
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30 Mayıs 2021 19:27
Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

İtalyan basını, Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Roma'nın kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracağını ve bu isimlerden birinin Davide Santon olduğunu duyurdu.

Gönderilecekler listesinde ilk sırada yazan, 30 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin devrede olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yanı sıra, Türkiye'den birkaç takımın daha Davide Santon ile ilgilendiği vurgulandı.

Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Davide Santon, İtalyan ekibinde geride kaldığımız sezon 12 resmi maçta toplam 612 dakika forma giydi.

Ağırlıklı olarak sağ bek oynayan, sol bekte de görev yapabilen Davide Santon, Roma'nın yanı sıra Newcastle United ve Inter formaları da giydi. Davide Santon, İtalya Milli Takımı'nda da 8 kez görev yaptı.



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