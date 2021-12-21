Fenerbahçe için Clarence Seedorf iddiası!

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdüğü iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için Clarence Seedorf iddiası!
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21 Aralık 2021 11:10
Fenerbahçe'yle ilgili bir hoca iddiası da dış basından geldi. Kamerun medyasına göre Sarı-Lacivertliler, sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdü.

En son Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran, 2019'dan beri ise boşta olan Hollandalı çalıştırıcıya 720 bin Euro önerildiği belirtildi. Haberde, anlaşmada 1 yıl da opsiyonun da bulunduğu kaydedildi. Seedorf'un Fenerbahçe ile görüşmeleri doğruladığı ancak çok erken aşamada olduğunu söylediği yazıldı.

Hollanda Milli Takımı'nın ve Milan'ın unutulmaz futbolcularından olan Clarence Seedorf, jübile yaptıktan sonra Milan, Shenzen, Deportivo La Coruna ve Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırdı. 

 


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