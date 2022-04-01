Fenerbahçe için büyük iddia: Luis Suarez!

Yeni sezonda flaş transferler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin gündemine usta bir golcü geldi.



Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, İspanyol devi Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Luis Suarez için harekete geçti.



Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için araştırmalara başladı. Fenerbahçe sezon sonu yaklaşırken menajeriyle resmi görüşmelere başlayacak.



Son yıllarda golcü konusunda bir türlü istediğini bulamayan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu renklerine katarak büyük sorununa çare bulmayı hedefliyor.



MLS TAKIMLARI DA PUSUDA



Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız golcü Suarez, 2020 yılından beri İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyiyor.



35'lik yıldız için şimdiye kadar 123.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Uruguaylı yıldız, Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi devlerin de formasını giydi.



Bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Suarez, 11 gol atarken 3 de asiste imza attı. La Liga ekibi Atletico Madrid 2020 yılında Suarez için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Tecrübeli oyuncu MLS takımlarının da transfer listesinde yer alıyor.



MESSI'NIN REKORUNU KIRDI!



Luis Suarez, Güney Amerika elemelerinde 29 gol atarak PSG'nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin 28 gollük rekorunu kırdı. 35 yaşındaki golcü son olarak Şili filelerini havalandırmayı başardı.



TAM BİR GOL MAKİNESİ



Uruguaylı yıldız Luis Suarez kulüp kariyerinde 691 karşılaşmaya çıktı. 435 gole imza atan tecrübeli oyuncunun 240 da asisti bulunuyor.





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