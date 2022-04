Fenerbahçe için bir derbi zaferinden çok daha fazlası

Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi, Fenerbahçe için bir maçtan çok daha fazla değer taşıyor.



Son iki sezondur ezeli rakibine Kadıköy'de kaybeden Fenerbahçe bu kez hem UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak hem ligde yakaladığı çıkışı sürdürüp galibiyet serisini devam ettirmek hem de sezonun en prestijli zaferini elde etmek için kazanan taraf olmak istiyor.



GÖZLER ARDA'DA



Pazar günkü maçta gözlerin üzerine çevrileceği isim ise, futbol yaşamının ilk derbisini oynayacak olan genç Arda Güler olacak. Geçen hafta Kayseri deplasmanında akıl dolu bir gol atan 17 yaşındaki futbolcunun Galatasaray karşısında forma şansı bulması bekleniyor. En kritik dönemde 11 maçta 24 puan toplayarak camianın gözünde büyük bir prestij elde eden teknik direktör İsmail Kartal, bu çıkışını Galatasaray galibiyetiyle taçlandırmak istiyor.



İRFAN CAN İÇİN ÇOK FARKLI



Geçen yıl ara transferde Galatasaray'la yaşanan çekişmenin sonunda sarı lacivertli formayı giyen İrfan Can Kahveci de ilk kez Kadıköy'de bir derbiye çıkacak. 4-0 kazanılan son Kayserispor deplasmanında yaptığı asist ve attığı golüyle maçın en iyi oyuncusu seçilen İrfan Can, kritik derbide de başrol oyuncusu olmayı amaçlıyor. Aynı şekilde Galatasaray ile yapılan yarış sonrasında transfer edilen Mert Hakan Yandaş da ben zer duygularla derbiye çıkacak.



KADIKÖY'DE İLK ZAFERİ İSTİYOR



Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı koltuğuna oturduğu Haziran 2018'den bu yana Kadıköy'de hiç Galatasaray galibiyeti göremeyen Ali Koç da ilk mutluluğunu pazar günü 50 bin taraftarın önünde yaşamak istiyor.





