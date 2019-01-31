Fenerbahçe için B planı devrede; Adebayor

Nicolas Castillo transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe rotasını yeniden Adebayor'a kırdı. Başakşehir'de maç kadrolarına dahi alınmayan ve takımda düşünülmeyen Adebayor için yeniden devreye giren Fenerbahçe, oyuncunun 1.5 yıllık maliyeti 4 milyon euroyu düşürmeye çalışıyor. Bir yandan Başakşehir, bir yandan da Adebayor ile pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de anlaşma zemini oluşması durumunda kısa bir süre içerisinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.Aslında Fenerbahçe için çok fazla seçenek yok. Frey sakat, Slimani umutsuz, Soldado ise yoğun maç temposunu kaldıramıyor. Castillo'yu Ersun Yanal hoca çok istiyor. Transfer şartlarına uygun. Eğer olmuyorsa Adebayor, doğru bir seçim. Çünkü uyum sorunu ile uğraşmayacaklar, ligi tanımasını beklemeyecekler veya oyun stilini bulmak için zaman harcamayacaklar. Oyuncunun yaşından (34) dolayı anlaşma şartları çok önemli. Yalnız, Van Persie ile imzalar atılırken düştükleri sözleşme yanlışlarına bu kez dikkat etmeliler.