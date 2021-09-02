Fenerbahçe için açıklama: 'Teklif yok'

Transfer döneminde son günlere girilirken, Fenerbahçe de eksik parçalar için temaslarını hızlandırdı. Hücum bölgesine takviyelerini bir bir gerçekleştiren Fenerbahçe'nin sağ bek pozisyonu için görüşmeler yaptığı belirtilen Fabricio Bustos için kulübünden açıklama geldi.



Independiente Teknik Direktörü Julio Falcioni yaptığı açıklamada, "Bustos ile konuştum, bana bir teklif olmadığını söyledi. Anladığım kadarıyla böyle bir ayrılık olmayacak" dedi.



Arjantin basınından TyC Sport, sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek için kulübüne 2,5 milyon dolarlık bir teklif yaptığını ve Independiente'nin 4 milyon dolar istediğini yazmıştı.



FABRICIO BUSTOS KİMDİR?



Independiente altyapısından yetişen ve 5 yıldır profesyonel olarak mücadele veren Bustos, 160 maça çıktı ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi.



Hücumcu bir sağ bek olarak öne çıkan ve dinamizmiyle fark yaratan, 3'lü savunmanın sağında önemli tecrübesi olan 1,67 boyundaki Bustos, aynı zamanda sol bekte de oynayabiliyor.



