Fenerbahçe için Aboubakar gelişmesi

Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar transferi için artık sadece gün sayılıyor... Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayarak cuma gecesi gündem yaratan Al-Nassr, takımdaki bir diğer golcü Vincent Aboubakar'a transfer izni verdi. Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Kamerunlu golcü artık adım adım Süper Lig'e geliyor.



TRANSFERLE GÜNDEM YARATTI



Golcü arayışındaki Fenerbahçe'nin bir süredir temasta olduğu Vincent Aboubakar, sarı lacivertli takıma gelmeyi kabul etmişti. Sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşma sağlayan 30 yaşındaki Kamerunlu golcü için tek engel kulübü Al-Nassr'dı. Ancak cuma gecesi Suudi Arabistan ekibi öyle bir hamle yaptı ki, tüm dünyada gündem oldu. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıklayan Al-Nassr, bu transferle gündemi altüst etti. Fenerbahçe ise bu transferi, her konuda anlaştığı Aboubakar'ın kulübünü ikna etmek için kullandı.



2016 ve 2020 yılında Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Vincent Aboubakar, 35 gol 9 asiste imza atarken, bu iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı. Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen golcü yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda da adından bir hayli söz ettirdi. Kupayı 3 maçta 2 gol 1 asistle tamamlayan başarılı oyuncu, kalitesinin aynı kaldığını dünyaya duyurdu.



GOLLERİNE ARABİSTAN'DA DEVAM ETTİ



2021 yazında transfer olduğu Al-Nassr'da 36 maça çıkan Vincent Aboubakar, 11 gol 5 asiste imzasını attı. Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Anderson Talisca ile aynı formayı terleten başarılı oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrası her konuda anlaştığı Fenerbahçe'ye imza atmak için gün saymaya başladı.





