Fenerbahçe hücumcuları durdurulamıyor

Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları lige damga vurmaya devam ediyor.
Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe'de, hücumcular son dört maça damga vurdu.
Fenerbahçe'de son 4 maçta 3 oyuncu hat-trick veya daha fazlasını yaptı.
Michy Basthuayi, Kayserispor deplasmanında hat-trick yaptı. Cengiz Ünder, İstanbulspor deplasmanında dört gol attı ve son olarak Edin Dzeko, Konyaspor maçında hat-trick yaptı.
Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe'de, hücumcular son dört maça damga vurdu.
Fenerbahçe'de son 4 maçta 3 oyuncu hat-trick veya daha fazlasını yaptı.
Michy Basthuayi, Kayserispor deplasmanında hat-trick yaptı. Cengiz Ünder, İstanbulspor deplasmanında dört gol attı ve son olarak Edin Dzeko, Konyaspor maçında hat-trick yaptı.
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