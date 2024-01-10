Fenerbahçe hücumcuları durdurulamıyor

Fenerbahçe'de, 3 yıldız oyuncu son dört karşılaşmada hat-trick veya daha fazlasını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe hücumcuları durdurulamıyor
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10 Ocak 2024 21:04
Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları lige damga vurmaya devam ediyor.

Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe'de, hücumcular son dört maça damga vurdu.

Fenerbahçe'de son 4 maçta 3 oyuncu hat-trick veya daha fazlasını yaptı.

Michy Basthuayi, Kayserispor deplasmanında hat-trick yaptı. Cengiz Ünder, İstanbulspor deplasmanında dört gol attı ve son olarak Edin Dzeko, Konyaspor maçında hat-trick yaptı.

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