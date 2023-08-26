Fenerbahçe hücum hattı alev aldı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle 2023/24 sezonuna fırtına gibi başladı. Süper Lig'de oynadığı Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarını kazanan Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa maçlarında da henüz puan kaybetmedi. İsmail Kartal'ın hücum hattı resmen alev alırken UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Twente maçını da 5-1 kazanan Fenerbahçe, taraftarlarını memnun etmeye devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe hücum hattı alev aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2023 10:03
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 10:04
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı bu sezon en çok zorlayacak konulardan biri muhtemelen hücum hattında oynatacağı oyuncuları seçmek olacak. Konferans Ligi, Süper Lig fark etmiyor, rakipler değişiyor ama Sarı-Lacivertliler'in yıldızları durmak bilmiyor. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan hücum hattındaki futbolcular, 5-1'lik müthiş Twente zaferinde de resital sundu.



İrfan'dan 4 gol, 3 asist

İlk 6 resmi maçta 3 gol, 3 asistle yıldızlaşan Sebastian Szymanski, Hollanda ekibi karşısında yine müthişti. Polonyalı oyuncu önce Oosterwolde'nin harika golünde ortayı açtı, ardından takımını öne geçiren sayıyı kaydetti. Kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yapan İrfan Can Kahveci, ikinci yarının başında girdiği Twente maçında 2 golle geceye damgasını vurdu. Milli oyuncu 7 maçta 4 gol, 3 asistle parladı.

Tadic boş geçmedi

Kaptan Edin Dzeko, 70. dakikada oyuna girdiği mücadelede golcülüğünü değil, pasörlüğünü konuşturdu. Bu sezonki 3. asistini yaptı. Ve tabi ki Dusan Tadic... Sırp yıldız, Twente maçını boş geçecek gibi görünüyordu. Ancak uzatma bölümünde kazanılan penaltıda topun başına geçen Tadic, topu ağlara göndererek bu sezon 4. gol sevincini yaşadı. 

Son maçını boş geçse de Ryan Kent ve Batshuayi, Twente karşısında şans bulamayan Cengiz Ünder de hesaba katıldığında, Fenerbahçe'nin hücum gücü rakiplerin kâbusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Osayi Samuel süper döndü!

Fenerbahçe'de hücum hattının yanı sıra Osayi-Samuel de Twente maçında harika bir dönüş yaptı. Nijeryalı oyuncu, Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bright Osayi Samuel, Maribor ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyememişti. İsmail Kartal, Twente mücadelesinin ikinci yarısında öğrencisini sahaya sürdü.

Sakatlıktan harika bir şekilde dönen 25 yaşındaki oyuncu, önce Szymanski'ye asist yaptı. Samuel ardından uzatma bölümünde takımına penaltı kazandırdı. Tadic'in penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte Nijeryalı futbolcu maçı 2 asistle tamamlamış oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery