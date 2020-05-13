Fenerbahçe, Hikmet Topuzer'i unutmadı

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Ali Hikmet Topuzer için anma mesajı paylaştı

Haber; AA
Fenerbahçe, Hikmet Topuzer'i unutmadı
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13 Mayıs 2020 14:52
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Ali Hikmet Topuzer (Topuz Hikmet) için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Topuzer'in, "Rozetimizi çizerken, ona şu manayı vermeye çalıştım; 'Kalpten gelen bir bağımlılıkla bu kulübe hizmet etmek'." ifadeleri hatırlatıldı.

Açıklamada, ''Armamızın oluşturucusu, efsane futbolcularımızdan Topuz Hikmet'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.'' denildi.

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