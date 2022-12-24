Fenerbahçe her türlü gol atıyor

Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte gözler tamamen Süper Lig'e çevrildi. Bugün Trabzonspor-Fenerbahçe arasında kritik bir karşılaşma oynanacak. Sarı-Lacivertliler, skor üretme konusunda Bordo-Mavili rakibine büyük bir üstünlük sağlamış durumda. Kanarya, set hücumu (13-7), kontra atak (11-3), duran top (12-9), ceza sahası içinden (30-15) ve dışından (6-4) gol atma konusunda Karadeniz ekibine, büyük fark attı.



13 MAÇTA 36 GOL



Atılan gollerin dakika olarak dağılımına baktığımızda karşımıza ilginç veriler çıkıyor. Fenerbahçe, 13 maçta 36 gol attı. Sarı-Lacivertliler, 16- 30 dakikaları arasında ise 7 gol buldu. Kanarya, uzatma dakikalarında da toplam 7 gol atma başarısı gösterdi. 46-60 arasında Sarı-Kanarya, 5 gol üretmeyi başardı. 19 gol atan Trabzonspor ise ilk 15 dakikada 4 gol buldu. Bordo-Mavililer, uzatmalar dahil maçın son bölümünde ise toplam 5 gol atma başarısı gösterdi. Fırtına, 61-75 dakikaları arasında ise sadece 3 gol attı.



YÜZDE 80'İNİ İKİNCİ YARIDA YEDİ



Yenilen gol dakikalarında ise durum şöyle; Fenerbahçe kalesinde 14 gol gördü. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda 3, ikinci yarıda 11 gol yedi. Yani Fenerbahçe yediği gollerin %80'ini ikinci yarıda kalesinde gördü. Fenerbahçe, 61-75 arasında kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe ilk yarıda yediği 3 golü de 16-30 dakikaları arasında gördü. Trabzon ise yediği 16 golün 4'ünü ilk 15'te kalesinde gördü. Fırtına, ikinci yarının uzatma dakikalarında 3 gol, Fenerbahçe'nin etkili olduğu 16- 30 arasında ise 2 gol yedi.







