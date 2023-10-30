Fenerbahçe hem tutuyor hem atıyor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Ligde geride kalan 10 maçta kalesinde 5 gol gören Fenerbahçe, şampiyon tamamladığı 1995-1996'dan 28 sezon sonra en iyi savunma başlangıcına imza attı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, 10. haftalar itibarıyla en çok gol attığı sezonları yakaladı. Fenerbahçe, elde ettiği +24 averajla aynı hafta diliminde tarihinin en iyi dönemini yaşadıFenerbahçe çok atıyor, hiç yemiyor!

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Fenerbahçe hem tutuyor hem atıyor
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30 Ekim 2023 12:05
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, hem hücum hem de savunma performansıyla beğeni topluyor.

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde neredeyse tüm pozisyonlara önemli takviyeler yaparak giren sarı-lacivertliler, kadro planlamasının doğru olduğunu ispatladı.

Ligde 10. haftalar itibarıyla 28 sezonun ardından en iyi savunma başlangıcına imza atan Fenerbahçe, gol yollarında da en iyi sezonlarını yakalamayı bildi.

FENERBAHÇE ÇOK ATIYOR, HİÇ YEMİYOR, TIKLA, OKU

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