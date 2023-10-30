Fenerbahçe hem tutuyor hem atıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, hem hücum hem de savunma performansıyla beğeni topluyor.
Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde neredeyse tüm pozisyonlara önemli takviyeler yaparak giren sarı-lacivertliler, kadro planlamasının doğru olduğunu ispatladı.
Ligde 10. haftalar itibarıyla 28 sezonun ardından en iyi savunma başlangıcına imza atan Fenerbahçe, gol yollarında da en iyi sezonlarını yakalamayı bildi.
FENERBAHÇE ÇOK ATIYOR, HİÇ YEMİYOR, TIKLA, OKU
Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde neredeyse tüm pozisyonlara önemli takviyeler yaparak giren sarı-lacivertliler, kadro planlamasının doğru olduğunu ispatladı.
Ligde 10. haftalar itibarıyla 28 sezonun ardından en iyi savunma başlangıcına imza atan Fenerbahçe, gol yollarında da en iyi sezonlarını yakalamayı bildi.
FENERBAHÇE ÇOK ATIYOR, HİÇ YEMİYOR, TIKLA, OKU