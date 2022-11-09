Fenerbahçe hem dinlenecek, hem iyileşecek

Fenerbahçe için sezonun şu ana kadarki bölümü son derece yoğun geçti. 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşarak sezonu açan Sarı Lacivertliler, tam 24 resmi maça çıktı.



Ekim ayı ise Jorge Jesus ve öğrencileri için yorgunluğun zirve yaptığı süreç oldu. Ortalama 3.5 günde bir sahaya çıkan ve toplamda 8 kez ter döken Fenerbahçe, buna rağmen bu periyodu 6 galibiyet ve 2 beraberlikle harika bir şekilde aştı.



Önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçların ardından Dünya Kupası nedeniyle kulüp futboluna yaklaşık 45 günlük bir ara verilecek. Bu dönem, Fenerbahçe'ye tam anlamıyla ilaç gibi gelecek. Dev turnuvaya gitmeyen oyuncular, uzun bir aranın ardından iyi bir şekilde dinlenme fırsatı bulacak. Sarı-Lacivertliler için aranın bir diğer önemi ise sakat futbolcuların geri dönmesi olacak.



Luan 2 aydır yok



Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres, tam formunu artırmışken büyük bir şanssızlık yaşadı. Brezilyalı savunmacı, 15 Eylül'de Rennes deplasmanında oynanan maçta kaleye giden topu çıkarmaya çalışırken yan direğe çarpmıştı. Sol dizinde yırtık oluşan Luan, o günden beri sahalardan uzak kaldı. Başarılı oyuncu, Milli arada takımla çalışmalara başlayacak.



Gustavo'da son durum



Fenerbahçe'nin bir diğer Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, İstanbul'daki Rennes karşılaşmasında uyluk sakatlığı yaşayarak kenara gelmek zorunda kalmıştı. Başarılı savunmacı, İstanbulspor, Dinamo Kiev ve Sivasspor maçlarında olduğu gibi Giresun karşısında da görev yapamayacak. Mert Hakan ise bu sezon iki ayrı sakatlık yaşadığı için sadece 8 maçta oynayabildi. Bu iki oyuncu da dönmek için lig arasını bekliyor. Lincoln, İrfan Can Eğribayat ve King ise Giresun mücadelesine yetişebilir.





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