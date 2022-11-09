Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor engelini 1-0 ile geçerken uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen kalesini korumayı başardı. Jorge Jesus'un öğrencileri hem hücumda hem de savunmada çok farklı olduğunu gösterdi.



Sarı-lacivertlilerin; üstelik bir maç eksiğiyle, 'Atar-yemez' karakteri istatistiklere de yansıdı:



-35 ile en çok gol atan, 41 ile en fazla büyük şans yaratan takım.

-63 ile rakiplerini en fazla ofsayta düşüren takım.

-7 ile en fazla maçta kalesini gole kapatan üç takımdan biri.

-Altay, 7 ile en fazla maçta gol yemeyen kaleci.

-84 ile kalesine en az şut gelen takım.

-1.16 ile maç başına rakiplere en düşük gol beklentisi (xGA) yaşatan takım.





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