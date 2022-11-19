Fenerbahçe, Hekimoğlu'nu 3-1'le geçti

Fenerbahçe HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Hekimoğlu'nu 3-1'le geçti
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19 Kasım 2022 18:04
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

Fenerbahçe HDI Sigorta: Yacine, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Alexandre, Emre Savaş, Mirsaeid (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Hasan Sıkar, Oğuzhan Tarakçı, Arda Bostan, Pavle)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Aleksey, Gökhan Çatal, Ogbai, Cansın Hacıbekiroğlu, Bradley, Krasimirov (Umut Özdemir, Uğur Kılınç, Taha Sabah, Kadir Bircan, Metin Durmuş)

Setler: 25-20, 24-26, 25-16, 25-21

Süre: 118 dakika (26, 33, 28, 31)

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