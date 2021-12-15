Fenerbahçe HDI, Trentino Itas'ın konuğu

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımıyla karşılaşacak.
İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Cannes Dragons takımını 3-0 mağlup etmişti. Galibiyeti bulunmayan Trentino Itas ise son sırada yer alıyor.
İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Cannes Dragons takımını 3-0 mağlup etmişti. Galibiyeti bulunmayan Trentino Itas ise son sırada yer alıyor.