Fenerbahçe HDI, Trentino Itas'ın konuğu

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Trentino Itas'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe HDI, Trentino Itas'ın konuğu
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15 Aralık 2021 13:24
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımıyla karşılaşacak.

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Cannes Dragons takımını 3-0 mağlup etmişti. Galibiyeti bulunmayan Trentino Itas ise son sırada yer alıyor.


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