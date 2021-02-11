Fenerbahçe HDI Sigorta'da 4 kişinin test sonucu pozitif

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe HDI Sigorta'da 4 kişinin test sonucu pozitif
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11 Şubat 2021 18:07
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1'i sporcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Kontrol amacı ile yapılan Kovid-19 testlerinde 1 sporcumuz ile 3 teknik personelimizin daha testi pozitif sonuçlanmıştır. Şu an itibarıyla toplamda pozitif tanısı alan 6 sporcumuz ile 4 teknik personelimizin izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir." denildi.



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