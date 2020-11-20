Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı

Fenerbahçe Kulübü, Arhavi Voleybol deplasmanına giderken uçakta sarı-lacivertli oyunculara yakın oturan bir yolcuda pozitif vaka bildirilmesi üzerine iki oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Hasan Sıkar ve Caner Pekşen de herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen tüm takımın PCR testine girdiği ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.



