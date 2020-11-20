Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı

Fenerbahçe Kulübü, Arhavi Voleybol deplasmanına giderken uçakta sarı-lacivertli oyunculara yakın oturan bir yolcuda pozitif vaka bildirilmesi üzerine iki oyuncunun izolasyona alındığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 oyuncu izolasyona alındı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2020 16:21
Fenerbahçe Kulübü, Arhavi Voleybol deplasmanına giderken uçakta sarı-lacivertli oyunculara yakın oturan bir yolcuda pozitif vaka bildirilmesi üzerine iki oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Hasan Sıkar ve Caner Pekşen de herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen tüm takımın PCR testine girdiği ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için