Fenerbahçe HDI Sigorta, Taha Erden'i kiraladı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2002 doğumlu oyuncusu Taha Erden'i Tokat Belediye Plevne'ye kiraladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın smaçörü Taha Erden'in 2020-2021 sezonunun geri kalan bölümünde Tokat Belediye Plevne'de kiralık olarak görev alacağı bildirildi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın smaçörü Taha Erden'in 2020-2021 sezonunun geri kalan bölümünde Tokat Belediye Plevne'de kiralık olarak görev alacağı bildirildi.