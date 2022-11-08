Fenerbahçe HDI Sigorta, son 32 turunda Romanya deplasmanında

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turunda SCM Craiova deplasmanına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta, son 32 turunda Romanya deplasmanında
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08 Kasım 2022 15:33
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Kupası son 32 turunda 9 Kasım Çarşamba günü Romanya'nın SCM Craiova ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Sala Polivalenta Oltenia Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 16 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

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