Fenerbahçe HDI Sigorta, Sir Sicoma Monini deplasmanında!

Fenerbahçe HDI Sigorta CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sir Sicoma Monini deplasmanına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Sir Sicoma Monini deplasmanında!
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15 Şubat 2022 13:27
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son haftasında Çarşamba günü İtalya ekibi Sir Sicoma Monini'ye konuk olacak.

Perugia kentindeki Pala Barton Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe HDI Sigorta, haftaya 3. sırada girdi. Tüm maçlarını kazanan Sir Sicoma Monini ise 4 takımın mücadele ettiği E Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı Sir Sicoma Monini 3-0 kazanmıştı.

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