Fenerbahçe HDI Sigorta, seride durumu eşitledi!

Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe HDI Sigorta, seride durumu eşitledi!
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06 Nisan 2021 19:38
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final ikinci karşılaşmasında Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-1 eşitliği yakaladı.

Finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi olacak takım 9 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak maçın ardından belli olacak.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz (Bravo, Mustafa Koç)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş)

Setler: 15-25, 20-25, 15-25

Süre: 76 dakika (24, 30, 22)



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