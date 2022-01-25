Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu Trentino Itas

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında 26 Ocak Çarşamba günü İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta geride kalan 3 maçta 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, 3. sırada bulunuyor. Trentino Itas ise 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında İtalya'da yapılan maçı Trentino Itas, 3-0 kazanmıştı.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta geride kalan 3 maçta 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, 3. sırada bulunuyor. Trentino Itas ise 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında İtalya'da yapılan maçı Trentino Itas, 3-0 kazanmıştı.