Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu Trentino Itas

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında 26 Ocak Çarşamba günü İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu Trentino Itas
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25 Ocak 2022 15:34
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında 26 Ocak Çarşamba günü İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta geride kalan 3 maçta 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, 3. sırada bulunuyor. Trentino Itas ise 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İtalya'da yapılan maçı Trentino Itas, 3-0 kazanmıştı.

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