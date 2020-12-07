Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalst deplasmanında

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst takımıyla kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalst deplasmanında
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07 Aralık 2020 14:46
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst takımıyla karşılaşacak.

Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler, grubunda birinci ya da en iyi 3 grup ikincisi arasına girerse adını çeyrek finale yazdıracak. 



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