Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi 3. tamamladı

Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-0 mağlup ederek ligi 3. tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi 3. tamamladı
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07 Mayıs 2023 18:46
AXA Sigorta Efeler Ligi üçüncülük maçında Arkas Spor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta seride 2-0 öne geçerek sezonu üçüncü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip İstanbul'daki ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enis Ali Ay (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Ulaş Kıyak, Gökçen Yüksel, Perez)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Meljanac)

Setler: 19-25, 25-27, 27-29

Süre: 83 dakika (23, 28, 32)

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