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Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda deplasmanda Daiko Volley ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya deplasmanında
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29 Kasım 2022 13:34
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley ekibine konuk olacak.

Piacenza kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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