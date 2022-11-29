Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya deplasmanında

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında 30 Kasım Çarşamba günü İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley ekibine konuk olacak.
Piacenza kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Piacenza kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ