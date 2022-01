Fenerbahçe HDI Sigorta, İranlı Said Maruf'u transfer etti

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Takımı, dünyanın en iyi voleybolcuları arasında gösterilen İran Milli Takımı kaptanı Mir Said Maruf Lakrani'yi kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Said Maruf, kariyerinde İran takımlarının dışında Rusya'nın Zenit Kazan, İtalya'nın Emma Villas Siena, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Beijing BAIC Motor ekibinde forma giydi ve 2020-2021 sezonunda Çin Voleybol Ligi'nde "En iyi pasör" seçildi.



Uzun yıllar İran Milli Takım forması altında sergilediği performansla defalarca Asya'da en iyiler arasında yer alan Said Maruf, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde "En iyi pasör", 2010 Asya Kupası şampiyonluğu ve "En iyi pasör", 2013 Asya Şampiyonası "En iyi pasör" ve aynı zamanda "En değerli oyuncu", 2014 Dünya Ligi'nde "En iyi pasör", 2019 Asya Şampiyonası'nda "En iyi pasör" ödüllerinin sahibi oldu.





