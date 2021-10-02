Fenerbahçe HDI Sigorta, hazırlık maçını kazandı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ziraat Bankkart ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Fenerbahçe HDI Sigorta, diğer setleri 25-22, 26-24 ve 25-16 önde tamamlayarak mücadeleden 3-1 üstünlükle ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, AXA Sigorta Efeler Ligi ilk haftasında 10 Ekim Pazar günü Cizre Belediyesi ile karşılaşacak.



