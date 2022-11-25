Fenerbahçe HDI Sigorta, Hatay BB'nin konuğu

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ligde Hatay Büyükşehir Belediyespor'un konuğu olacak. 25 Kasım Cuma günü (bugün) saat 15.00'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya Hatay Merkez Spor Salonu ev sahipliği yapacak.



Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 maçta 6 galibiyet elde etti.



Sıralamada 15 puanla 7. basamakta yer alan Fenerbahçe HDI Sigorta; Cizre Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediye Spor ve Develi Belediyesi'ni 3-2 yenerken; Spor Toto ve Tokat Belediye Plevne'ye set vermedi. Son lig maçında ağırladığı Hekimoğlu Global Connect Travel'ı 3-1'le geçen sarı-lacivertli ekip; Türşad, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.



Ligde 3 galibiyeti bulunan Hatay Büyükşehir Belediyespor 11 puanla 9. basamakta yer alıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ