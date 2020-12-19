Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0'la geçti
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0'la geçti.
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