Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0'la geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0'la geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0'la geçti
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19 Aralık 2020 16:00
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigrass, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hoag, Nwachukwu)
Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Setler: 25-22, 25-22, 25-21Süre: 90 dakika (31, 30, 29)



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