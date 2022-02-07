Fenerbahçe HDI Sigorta, Fransa deplasmanında

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda AS Cannes Dragons ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Fransa deplasmanında
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07 Şubat 2022 14:30
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci hafta maçında salı günü Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'a konuk olacak.

Palais des Victoires'deki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ukraynalı Mykhaylo Medvid ile Portekizli Vitor Alexandre Goncalves hakem ikilisi yönetecek.

Grubundaki 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 3. sırada bulunuyor. E Grubu'nda yaptığı 4 maçtan da mağlup ayrılan AS Cannes Dragons ise son sırada yer alıyor.

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