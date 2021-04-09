Fenerbahçe HDI Sigorta finale çıktı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı mücadelesinde Arkas Spor'u 3-2 yenen Fenerbahçe HDI Sigorta, seriyi 2-1 kazanarak finale yükseldi.



Yarı final serisinin üçüncü maçına iyi başlayan Arkas Spor, teknik molaya 12-11 önde girdi. Konuk takım, Burak Güngör'ün etkili performans sergilediği ilk seti 25-19 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.



Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci sette Hidalgo'nun skorer oyunuyla teknik molaya 12-8 üstün gitti. Üstünlüğünü set boyunca koruyan ev sahibi ekip, 25-22 galip gelerek durumu 1-1 yaptı.



Arkas Spor, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü sette Efe Mandıracı'nın sayılarıyla skoru 9-6'ya getirdi. Sarı-lacivertliler, Metin Toy'un hücumda ağrılığını koymasıyla teknik molaya 12-11 önde girdi. Konuk ekip, etkili servis attığı seti 25-21 kazandı ve 2-1 üstünlük yakaladı.



Sarı-lacivertliler, dördüncü setin başlarında çok sayıda servis hatası yapan rakibine karşı teknik molaya 12-9'luk skor avantajıyla gitti. Arkas Spor, Efe Mandıracı'nın üst üste bulduğu sayılarla etkili olarak 15-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Son bölümlerde blok sayıları ve Vigrass'ın skorer performansıyla tekrar oyuna ortak olan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 29-27 ile hanesine yazdırarak durumu 2-2'ye getirdi.



Final setinin başlarında Hidalgo'nun servisleriyle sayı üreten sarı-lacivertliler, 6-3 öne geçti. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe HDI Sigorta, seti 15-7, maçı da 3-2 kazandı.



Bu sonuçla seride 2-1 galip gelen Fenerbahçe HDI Sigorta, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu. Final serisi, 12 Nisan Pazartesi günü Ankara'daki maçla başlayacak.



Arkas Spor ise sezonu üçüncü bitirebilmek için Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.



Salon: Burhan Felek Vestel



Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül



Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)



Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Burak Çevik, Mustafa Cengiz, Lagumdzija, İlker Esin, Mustafa Koç)



Setler: 19-25, 25-22, 21-25, 29-27, 15-7



Süre: 137 dakika (26, 28, 29, 37, 17)



