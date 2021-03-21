Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e yükseldi!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e yükseldi!
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21 Mart 2021 19:11
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final maçında Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkay, Seçkin Yener

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, Nwachukwu, Hasan Sıkar, İzzet Ünver, Caner Pekşen)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Can Ayvazoğlu, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Burakhan Tosun) 

Setler: 25-21, 25-16, 23-25, 25-22

Süre: 120 dakika (30, 26, 32, 32)



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