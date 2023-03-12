Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Karşılaşmanın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak. Taraftarların maça getirdikleri çocuk kitapları deprem bölgesinde kurulacak kütüphaneye ulaştıralacak.
Arkas Sporlu oyuncuların "Acımız sonsuz, milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktığı müsabakadan önce saygı duruşunda bulunuldu.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Arkas Spor: Hoag, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Tarakçı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Mert Burak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Meljanac, Peric)
Setler: 26-28, 20-25, 25-20, 19-25
Süre: 112 dakika (34, 25, 26, 27)
Karşılaşmanın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak. Taraftarların maça getirdikleri çocuk kitapları deprem bölgesinde kurulacak kütüphaneye ulaştıralacak.
Arkas Sporlu oyuncuların "Acımız sonsuz, milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktığı müsabakadan önce saygı duruşunda bulunuldu.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışçıoğlu
Arkas Spor: Hoag, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Tarakçı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Mert Burak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Meljanac, Peric)
Setler: 26-28, 20-25, 25-20, 19-25
Süre: 112 dakika (34, 25, 26, 27)
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