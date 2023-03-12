Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda kazandı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2023 17:04
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın bilet geliri depremzedelere bağışlanacak. Taraftarların maça getirdikleri çocuk kitapları deprem bölgesinde kurulacak kütüphaneye ulaştıralacak.

Arkas Sporlu oyuncuların "Acımız sonsuz, milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktığı müsabakadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Arkas Spor: Hoag, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Tarakçı, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Enes Atlı)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Mert Burak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Meljanac, Peric)

Setler: 26-28, 20-25, 25-20, 19-25

Süre: 112 dakika (34, 25, 26, 27)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery