Fenerbahçe HDI Sigorta'da İzzet Ünver ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 31 yaşındaki smaçör İzzet Ünver ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe HDI Sigorta'da İzzet Ünver ile yollar ayrıldı
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16 Haziran 2023 16:11
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, gelecek sezon kadrosunu şekillendirirken bir oyuncuyla yol ayrımına geldi. 

Smaçör İzzet Ünver,  gelecek sezon Fenerbahçe'de oynamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızın formasını terleten sporcumuz İzzet Ünver'e bugüne kadar gösterdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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