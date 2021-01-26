Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde Belçika temsilcisi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandı
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26 Ocak 2021 21:53
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde Belçika temsilcisi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti. 

Polonya'nın Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle kazandı. 

Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci maçında yarın ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımıyla TSİ 22.30'da karşılaşacak. 



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