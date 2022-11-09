Fenerbahçe HDI Sigorta, Avrupa'da kayıp!

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Kupası son 32 turu ilk maçında Romanya temsilcisi SCM Craiova'ya deplasmanda 3-1 yenildi.
Polivalenta Oltenia Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe HDI Sigorta 25-18 kazanmasına rağmen, SCM Craiova sonraki üç sette rakibine 27-25, 25-22 ve 25-23 üstünlük kurarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Kasım Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
Polivalenta Oltenia Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk setini Fenerbahçe HDI Sigorta 25-18 kazanmasına rağmen, SCM Craiova sonraki üç sette rakibine 27-25, 25-22 ve 25-23 üstünlük kurarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 16 Kasım Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ