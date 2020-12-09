Fenerbahçe HDI, Polonya deplasmanında

Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe HDI, Polonya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2020 14:06
Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maçında perşembe günü Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

Polonya'da gerçekleşen A Grubu mücadelesinde oynanacak karşılaşma Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, grubundaki ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst ekibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler, grubunda birinci ya da en iyi 3 grup ikincisi arasına girerse adını çeyrek finale yazdıracak. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için