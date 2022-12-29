Fenerbahçe HDI'dan transfer: Meljanac

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Sırp milli voleybolcu Nikola Meljanac'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1999 doğumlu pasör çaprazı Meljanac ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Kariyerinde uzun süre Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen Meljanac, son olarak Güney Kore'nin Uijeongbu KB Insurance Stars ekibinde oynadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1999 doğumlu pasör çaprazı Meljanac ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Kariyerinde uzun süre Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen Meljanac, son olarak Güney Kore'nin Uijeongbu KB Insurance Stars ekibinde oynadı.
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