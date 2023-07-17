Fenerbahçe hazırlıklara başladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki sezonun ilk idmanı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Oyuncular koşu çalışmasının ardından YoYo testinden geçti.
İKİ TRANSFER AÇIKLANDI
Transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi, son olarak Mesude Alayont ile Berfin Elif Ceylan'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki sezonun ilk idmanı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Oyuncular koşu çalışmasının ardından YoYo testinden geçti.
İKİ TRANSFER AÇIKLANDI
Transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi, son olarak Mesude Alayont ile Berfin Elif Ceylan'ı renklerine bağladı.