Fenerbahçe hazırlıklara başladı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe hazırlıklara başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2023 15:29
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 15:31
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki sezonun ilk idmanı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Oyuncular koşu çalışmasının ardından YoYo testinden geçti.

İKİ TRANSFER AÇIKLANDI

Transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi, son olarak Mesude Alayont ile Berfin Elif Ceylan'ı renklerine bağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery