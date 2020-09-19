Fenerbahçe, Hatayspor'a karşı tam kadro!

Süper Lig'i Çaykur Rizespor galibiyetiyle açan Fenerbahçe'de gözler Hatayspor maçına çevrildi.



2. hafta maçında sahasında ligin yeni ekibini ağırlayacak sarı-lacivertliler sahaya tam kadro çıkacak. Mert Hakan Yandaş'ın iyileşerek takıma katılmasıyla eksik futbolcu kalmadı.



Dün sabah yapılan antrenmanı sorunsuz tamamlayan Mert Hakan'ın dönüşü büyük önem taşıyor.



Pazartesi günkü maça kadar takımla çalışacak olan 25 yaşındaki orta sahayı teknik heyet ilk 11'de oynatmayı düşünüyor. Teknik direktör Erol Bulut'un ana kadrosunda yer alan Mert Hakan, forvet arkası için düşünülüyor. Henüz takımın ideal golcüleri transfer edilmedi.



Bu nedenle yıldız oyuncunun ceza sahasına girişleri gol bulmak için avantaj oluşturacak.



Mert Hakan hem arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak hem de sürpriz golcü olarak görev alacak. Öte yandan Erol Bulut dün takımla bir toplantı gerçekleştirdi.



Geride kalan süreç ve ilk maçın değerlendirmesi yapılırken Hatay maçından beklentiler aktarıldı.



Bulut genel anlamda takımın antrenman ve saha içi performansından memnun olduğunu söyledi. Ancak Ç.Rize maçında kaçan fırsatlar öne çıkarılarak iyi oynarken skor avantajının alınmasının gerektiği ifade edildi.



